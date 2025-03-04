04/03/2025 17:10

《本港經濟》去年港口貨物吞吐量按年升1%，單第四季升1.1%

《經濟通通訊社4日專訊》政府統計處公布，2024年全年的港口貨物吞吐量較一年前同期上升1%，達17670萬公噸。當中，抵港港口貨物較一年前同期下跌0.5%，為11110萬公噸，而離港港口貨物較一年前同期則上升3.9%，達6560萬公噸。



其中，2024年第四季的港口貨物吞吐量較一年前同期上升1.1%，達4430萬公噸。當中，抵港港口貨物較一年前同期下跌3.5%，為2730萬公噸，而離港港口貨物較一年前同期則上升9.6%，達 1710萬公噸。去年第四季經季節性調整的港口貨物吞吐量按季比較上升2.4%。



*港口全年處理標準貨櫃按年跌5%*



2024年全年，香港的港口處理了1369萬標準貨櫃單位的貨櫃，較一年前同期下跌5%。當中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌3.4%及10.6%，為1093萬標準貨櫃單位及276萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌3.3%及3.5%，為585萬標準貨櫃單位及508萬標準貨櫃單位。



去年第四季，香港的港口處理了351萬標準貨櫃單位的貨櫃，較一年前同期下跌2.8%。當中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌0.2%及11.7%，為279萬標準貨櫃單位及72萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港貨櫃大致維持不變，為148萬標準貨櫃單位，而離港貨櫃則下跌0.4%，為131萬標準貨櫃單位。



2024年第四季經季節性調整的載貨貨櫃吞吐量按季比較上升2.7%。當中，抵港及離港載貨貨櫃分別上升1.5%及4.1%。(cl)