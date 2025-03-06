04/03/2025 18:14

【兩會焦點】夏寶龍晤岑浩輝，稱習近平講話指明港澳發展前進方向

《經濟通通訊社4日專訊》中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今早在北京會見來京列席十四屆全國人大三次會議開幕會的澳門行政長官岑浩輝。



夏寶龍表示，國家主席習近平視察澳門的系列重要講話為港澳發展指明了前進方向，為港澳工作提供了根本遵循。岑浩輝就任以來，帶領管治團隊堅決貫徹落實習近平重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當作為，做了許多有益的開創性的工作，展現出良好精神風貌，相信新一屆特區政府一定能夠團結帶領社會各界，全面準確貫徹「一國兩制」方針，充分發揮澳門獨特地位和優勢，切實加強「一中心、一平臺、一基地」建設，以更大作為推進經濟適度多元發展特別是橫琴粵澳深度合作區建設，在參與和助力中國式現代化中不斷開創澳門發展新局面。



中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂參加會見。(cl)