04/03/2025 09:28

【外圍經濟】澳央行會議紀要顯示決策者謹慎看待未來寬鬆路徑

《經濟通通訊社4日專訊》澳洲儲備銀行2月政策會議紀錄顯示，在4年來首次減息後，理事會謹慎看待未來政策寬鬆路徑，擔心快速減息可能危及實現通脹目標的任務。



根據澳洲儲備銀行周二（4日）公布的2月17至18日政策會議紀要，理事會討論了放鬆政策以促進經濟增長或維持當前緊縮水平的情景。理事會認為，減息25個基點至4.1厘的理由更充分，因為通脹上行風險已足夠緩解。



會議紀錄顯示，成員們認為，此次會議的決定並不意味著在後續會議上會進一步減息。雖然經濟數據令決策者更有信心可以在降低利率的同時實現通脹目標，並保住勞動力市場的大部分成果，但他們認為這並非已成定局。會議紀要顯示未來的決策將依賴經濟數據。



貨幣市場現時的定價顯示，央行年內將至少再減息兩次，利率到年底將降至3.6厘。(rc)