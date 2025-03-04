04/03/2025 09:46

【特朗普新政】馬斯克：美國社保是史上最大龐氏騙局

《經濟通通訊社4日專訊》特斯拉CEO馬斯克上周五（2月28日）受訪時表示，美國社保是有史以來最大的龐氏騙局，因為回報不是通過謹慎的資本配置產生，而是來自新投資者的資金湧入。



他表示，美國政府支持的退休金不再安全，因為愈來愈少處於工作年齡的美國人可以為壽命更長的退休人士支付退休金。他認為最好馬上解決現有問題，擔心未來會變得更糟糕。



不過，美國眾議院籌款委員會負責社會安全事務的資深民主黨議員拉爾森（John Larson）猛烈抨擊馬斯克，表示這是馬斯克想削減福利計劃的證據。



*馬斯克聲稱聯儲局「人浮於事到荒謬」*



此外，馬斯克再次將矛頭指向聯儲局，於周日（2日）發帖聲稱聯儲局「人浮於事到荒謬」。這也是馬斯克第二次對聯儲局發出類似的指責，他去年12月就曾有過類似的言論。



與聯邦政府的許多部門不同，聯儲局不通過國會預算程序獲得資金。該機構的收入來自其自身業務，多為通過公開市場操作獲得的政府債券利息。不過，近年來聯儲局因支付銀行準備金高額利息而出現赤字。(rc)