04/03/2025 11:21

【特朗普新政】美國SEC鼓勵員工自願離職，發放5萬美元激勵金

《經濟通通訊社4日專訊》據外電報道，美國證券交易委員會(SEC)向符合條件的員工提供5萬美元激勵金，以鼓勵員工在4月4日之前辭職或退休。



該消息由SEC營運總監Ken Johnson於上周五（28日）發送給全體員工。此舉正值特朗普政府尋求削減聯邦政府規模，並解僱數千名員工之際。



根據電郵，該提議是一項自願離職激勵或自願提前退休計劃，申請的截止日期為3月21日。要符合條件，員工必須在1月24日之前已經在該機構的發薪員工名單上。此外，如果他們接受了自願離職協議，但在5年內重返SEC，則必須全額退還激勵金。



SEC發言人對此拒絕置評。(rc)