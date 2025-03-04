04/03/2025 13:28

【外圍經濟】聖路易斯聯儲行行長：穩定通脹預期以防失控將是關鍵

《經濟通通訊社4日專訊》聖路易斯聯邦儲備銀行行長慕撒冷(Alberto Musalem)周一（3日）表示，雖然他預計物價上漲將放緩，向央行2%的目標邁進，但穩定通脹預期以防失控對決策者來說至關重要。



他表示，長期通脹預期至今基本保持穩定，不過，對物價上漲和經濟增長可能放緩的擔憂加劇之際，他將密切關注預期失去錨定的跡象。他重申，在更多證據表明，通脹正在朝著聯儲局2%的目標邁進之前，政策應保持「適度限制性」。



他強調基線預期是，通脹率繼續下降，勞動力市場接近充分就業，他說這一結果「很大程度上」要求通脹預期保持穩定。他認為，如果新政策對貿易、移民、監管和其他財政變化的淨效應很小，那麼這種情況就有可能出現。



勞動力市場最新數據定於周五（7日）公布。聯儲會下次政策會議將在本月18至19日。(rc)