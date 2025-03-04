04/03/2025 16:06

【外圍經濟】哈佛等名校MBA畢業生不再吃香，面臨畢業即失業

《經濟通通訊社4日專訊》美國畢業季臨近，但全美商學院籠罩在低氣壓中。昔日非常吃香的MBA（工商管理碩士）學校如今在華爾街和美國商界不再受到青睞。自2021年以來，有「夢七」(M7)商學院之稱的美國前七大商學院的畢業生就業率持續下降，今年的情況估計也不樂觀。



數據顯示，美國頂尖商學院一年的學費超過15萬美元，以往憑借著出色的履歷和昂貴的學位，學員可以利用校友會人脈和其他內部渠道，在投資銀行、風險投資和私募股權等領域獲得高薪職位。



不過，白領行業的就業增長目前不溫不火，私人機構的工資增速正在放緩。不論是Meta等科技巨企，還是摩根大通這樣的老牌金融機構，大規模裁員似乎隨處可見。



2021年，哈佛商學院只有4%的人畢業後3個月內沒有找到工作。而根據學校的就業數據，這個比例正在逐年上升，去年已經高達15%。



與此同時，由於招聘市場低迷，一些MBA學生把目光轉向新興行業，考慮人工智能方面的工作。不過，科技行業雖然前景看好，但進入門檻較高，許多MBA學生缺乏相關技術背景，難以直接競爭高薪職位。



＊學費不斷上漲，就業前景黯淡＊



另一方面，傳統金融和諮詢行業的招聘需求持續萎縮，導致競爭更加激烈。這種現象也引發了對MBA學位價值的質疑。隨著學費不斷上漲，而就業前景卻日益黯淡，許多學生開始重新評估是否值得投入如此高昂的時間和金錢成本。



MBA學位的「光環效應」正在減弱，僱主更看重實際工作經驗和專業技能，而非一紙文憑。總括而言，美國商學院的低氣壓反映全球經濟和就業市場的巨大變化。對於即將畢業的MBA學生來說，這意味著需要更加靈活和多元化的職業規劃。對於商學院而言，則需要重新思考其使命和價值，以在未來的教育市場中立足。(rc)