05/03/2025 17:13

《外圍焦點》美聯儲發布褐皮書，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社5日專訊》美國正式開始對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，並向中國加徵20%關稅，三國逐步採取反制措施，市場憂慮關稅戰影響美國經濟增長。美股三大指數昨日收市報跌。道指跌670.25點或1.55%，報42520.99點；標普500指數跌71.57點或1.22%，報5778.15點；納指跌65.03點或0.35%，報18285.16點。港股方面，恒生指數收市報23594，升652點或2.8%，成交2587億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:30pm，英倫銀行總裁貝利和其他央行高官回答議員就央行2月降息決定的提問。6日凌晨3:00am，美聯儲發布褐皮書。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布1月生產者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率料由持平升上1.3%。9:15pm，美國公布2月ADP就業變動，料由18.3萬降至14萬。10:45pm，美國公布2月綜合採購經理人指數，料由52.7降至50.4；2月服務業採購經理人指數料由52.9降至49.7。11:00pm，美國公布1月耐用品訂單，料由下滑2.2%改善至升3.1%；1月工廠訂單料由下滑0.9%改善至升1.7%。



在美國，今日公布業績的公司有：滿幫(US.YMM)等。(wa)