05/03/2025 11:35

【特朗普新政】特朗普國會演講：對中、印、韓三國的關稅將會很高

《經濟通通訊社5日專訊》美國總統特朗普當地時間周二（4日）晚間，在國會聯席會議上發表講話，聲稱美國夢勢不可擋。他重申對鋁、銅、鋼進口徵收25%的關稅，並警告對中國、印度和韓國的關稅將會很高。



特朗普還指，《晶片法案》是個「糟糕的東西」，他不會根據該法案向晶片製造商提供任何資金。他更對眾議院議長約翰遜說：「你應該廢除該法案」



他還宣布會增加在美國開採石油，鋪設一條新的天然氣管道，並設法提高關鍵礦產和稀土的產量，以促進國內產業的發展。



特朗普稱：「我們的自豪回來了。我們的信心回來了。美國夢正在蓬勃興起--比以往任何時候都更加偉大、更美好。美國夢勢不可擋，我們的國家正處於復興的邊緣。」



分析指，數據顯示，美國經濟面臨新的壓力，工廠活動停滯，通脹升溫，消費者信心下降，股市表現落後於其他國家。特朗普正利用這次國會演講，為其關稅等政策辯護，爭取議員與選民對他的支持。(jf)