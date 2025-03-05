05/03/2025 15:07

【特朗普新政】特朗普演講：華盛頓已開始收回巴拿馬運河控制權

《經濟通通訊社5日專訊》美國總統特朗普周二（4日）在國會發表演講時稱，美國公司貝萊德(BlackRock)收購巴拿馬運河港口，顯示華盛頓已開始收回對該運河的控制權。



特朗普對國會兩院發表任內首場講話時說：「我的政府將拿回巴拿馬運河，我們已開始這樣做。就在今天，一家大型公司宣布正購買巴拿馬運河周圍的兩個港口。」



特朗普指，巴拿馬運河是美國人為美國人建造的，不是為其他甚麼人建造的。特朗普早在1月20日的就職演說中就稱，他打算控制巴拿馬運河。



出售港口的長和聯席董事總經理陸法蘭早前表示，交易「純商業性質」，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。(jf)