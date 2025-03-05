05/03/2025 08:35

【開市Ｇｏ】美或降加墨關稅，長和擬售非中國港口，創科實業放榜

2025年3月5日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，道指連跌兩日，累跌逾1300點。美國正式開始對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，並向中國加徵20%關稅，三國逐步採取反制措施，市場憂慮關稅政策或影響美國經濟增長。道指收市報跌670.25點，或1.55%，報42520.99點；標普500指數跌71.57點，或1.22%，報5778.15點；納指跌65.03點，或0.35%，報18285.16點；中國金龍指數升144點或1.95%，報7587。



2、十四屆全國人大三次會議明日上午9時開幕，11時半國新辦解讀《政府工作報告》吹風會。



3、國務院新聞辦公室發布《中國的芬太尼類物質管制》白皮書。



4、美國商務部長稱總統特朗普可能下調墨西哥和加拿大部分關稅，或最早周三宣布為北美自貿協定所涵蓋的加墨商品提供關稅緩衝。



5、特朗普將在國會兩院聯席會議上發表講話，預計話題將涉及經濟、通脹、關稅等多個議題，據報更可能宣布與烏克蘭達成礦產資源協議。



6、長和(00001)擬向貝萊德-TiL財團原則出售和記港口80%股權，出售資產涉及23個國家43個港口業務，但不包括在華港口資產，集團強調交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。



7、野村發表報告，預計關稅戰令人民幣貶值壓力重新上升，預計中國政府最終將允許人民幣貶值以應對加徵關稅。



8、香港政府就美國對香港產品再加徵一成關稅表示強烈不滿。





【焦點股】



長和系：長和(00001)、長建(01038)、電能(00006)

- 長和擬售非中國港口資產套現逾190億美元，當中包括巴拿馬運河港口



創科實業(00669)

- 去年純利11億美元升15%，末期息1.18港元增兩成

- 預計今年銷售中高單位數增長



普拉達(01913)

- 去年賺逾8億歐元升25%，息0.164歐元增派近兩成

- Miu Miu零售銷售淨額創下歷史新高，按固定匯率計增加93.2%



五礦資源(01208)

- 去年盈利升17倍，不派息



百度(09888)

- 擬發行人民幣離岸債券，此前傳規模百億



碧桂園(02007)

- 2月歸屬股東權益銷售額23億人幣，跌38%



比亞迪(01211)

- 特斯拉上月在中國批發銷量同比腰斬，比亞迪則進一步擴大領先優勢，新能源乘用車批發銷量勁增161%。另據報比亞迪已獲多頭基金據悉購入至少15億美元。



澳博控股(00880)

- 去年虧轉盈賺320萬元，不派息。



心動公司(02400)

- 發盈喜預期年度轉虧為盈8.6億至9.4億元



【油金報價】



紐約期油跌0.2%，報每桶68.26美元



布蘭特期油跌0.8%，報每桶71.04美元



紐約期金漲0.7%，報每盎司2920.60美元



現貨金升0.62%，報每盎司2918美元