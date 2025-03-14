05/03/2025 16:01

【國際要聞】日本岩手縣遭遇全國50年來最嚴重山火，至少1人死

《經濟通通訊社5日專訊》日本消防員正在與半個世紀以來最嚴重的山火博鬥。這場山火已造成1人死亡，4596人被要求疏散，超過84棟建築物受損。



日本東北部岩手縣大船渡市2月發生大規模山火，已持續多日，成為全國50年來最嚴重的山火災害。目前過火面積已接近2600公頃，佔全市面積8%。消防局投入超過2000名消防員和直升機滅火，但因山區地形複雜、交通受阻，火勢蔓延。



分析指，此次山火與異常氣候密切相關。大船渡市2月降雨量僅2.5毫米，打破1967年4.4毫米的歷史最低紀錄，且1至2月累計降雨量不足長期平均值的50%，持續乾旱導致森林極度乾燥，最後引起山火。(rc)