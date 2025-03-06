05/03/2025 17:13

【兩會焦點】譚岳衡：GDP增5%目標高，股市需解決深層次問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》全國政協委員、交銀國際董事譚岳衡今日表示，政府工作報告提出2025年的經濟目標為5%，這個指標是一個比較高的目標，但必須達成，需要付出艱辛努力才能實現。他認為穩股市政策需解決深層次問題。



他認為，實現這個目標有難度，目前百年變局加速演進，外部環境更趨復雜嚴峻，美國對的貿易、科技、金融方面的打壓日漸增強，最近又掀起關稅戰。同時，整個國際經濟增長的動能也不足，單邊主義、保護主義加劇，關稅壁壘增多，產業鏈供應鏈受到衝擊。國內有效需求還不足，經濟回升的基礎並不是很穩固，消費不振，所以面對這麼多的挑戰，實現這個指標確實難度不小。



目標的設定既是預期引導，也是信心表達，既有利於將「十四五」經濟增速維持在5%左右的合理區間，也能為未來經濟發展留下更多政策空間。不僅體現政策的連續性和穩定性，也傳遞出對經濟高質量發展的堅定信心，有助於推動經濟結構優化、創新驅動發展和綠色轉型，為2035年基本實現社會主義現代化目標奠定堅實基礎。



*建議強化科技與資本市場聯動*



譚岳衡表示，2024年穩股市政策以「防風險+結構性支持」為主軸，工具創新聚焦精准滴灌，但需在2025年進一步解決流動性分層、中長期資金不足等深層次問題。2025年建議從幾大方面入手進行政策布局，包括強化科技與資本市場聯動、優化中長期資金入市機制、完善市場基礎制度、增強市場韌性等。緊扣「科技+制度+開放」主線，通過改革釋放資本市場服務實體經濟效能，助力中國經濟轉型升級。



此次政府工作報告中涉港澳內容不僅延續了以往對於堅持「一國兩制」、「愛國者治港治澳」、維護憲制秩序、支持經濟發展與改善民生等內容的強調，而且特別提出「深化國際交往合作」，這是2025年政府工作報告中的新提法，標誌著中央對港澳國際功能定位的進一步升級。