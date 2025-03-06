05/03/2025 09:48

【兩會焦點】李強：壯大新興產業，培育具身智能、6G等未來產業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今天早上開幕，國務院總理李強作政府工作報告。報告指出，因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系。



推動科技創新和產業創新融合發展，大力推進新型工業化，做大做強先進製造業，積極發展現代服務業，促進新動能積厚成勢、傳統動能煥新升級。培育壯大新興產業、未來產業。深入推進戰略性新興產業融合集群發展。



開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動，推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展。建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。深化先進製造業和現代服務業融合發展試點，加快發展服務型製造。加強產業統籌布局和產能監測預警，促進產業有序發展和良性競爭。加快國家高新區創新發展。梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度。