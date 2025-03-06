05/03/2025 09:51

【兩會焦點】李強：推進「人工智能+」，促進和規範數據跨境流動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今天早上開幕，國務院總理李強作政府工作報告。報告指出，今年要激發數字經濟創新活力。持續推進「人工智能+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。



*發揮平台經濟在擴消費、穩就業的積極作用*



擴大5G規模化應用，加快工業互聯網創新發展，優化全國算力資源布局，打造具有國際競爭力的數字產業集群。加快完善數據基礎制度，深化數據資源開發利用，促進和規範數據跨境流動。促進平台經濟規範健康發展，更好發揮其在促創新、擴消費、穩就業等方面的積極作用。



推動傳統產業改造提升。加快製造業重點產業鏈高質量發展，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關。進一步擴範圍、降門檻，深入實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程。加快製造業數字化轉型，培育一批既懂行業又懂數字化的服務商，加大對中小企業數字化轉型的支持。開展標準提升引領傳統產業優化升級行動。深入推進製造業「增品種、提品質、創品牌」工作，加強全面質量管理，打造名品精品、經典產業。