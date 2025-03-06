05/03/2025 09:57

【兩會焦點】李強：大力提振消費，三千億特別國債支持以舊換新

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午9時在人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。



*李強：今年經濟社會發展任務十分繁重*



報告指出，今年經濟社會發展任務十分繁重，要突出重點、把握關鍵，著重抓好十大方面工作，其中之一是大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。促進消費和投資更好結合，加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。



實施提振消費專項行動。制定提升消費能力、增加優質供給、改善消費環境專項措施，釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級。多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制。安排超長期特別國債3000億元人民幣支持消費品以舊換新。



*落實和優化休假制度，推動擴大入境消費*



從放寬准入、減少限制、優化監管等方面入手，擴大健康、養老、托幼、家政等多元化服務供給。創新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展。落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。完善免稅店政策，推動擴大入境消費。深化國際消費中心城市建設，健全縣域商業體系。完善全口徑消費統計制度。強化消費者權益保護，營造安全放心消費環境。



*今年中央預算內投資擬安排7350億元*



此外，積極擴大有效投資。緊扣國家發展戰略和民生需求，發揮好各類政府投資工具作用，加強財政與金融配合，強化項目儲備和要素保障，加快實施一批重點項目，推動「十四五」規劃重大工程順利收官。切實選準選好項目，管好用好資金，保障在建項目資金需求，堅決防止低效無效投資。今年中央預算內投資擬安排7350億元人民幣。用好超長期特別國債，強化超長期貸款等配套融資，加強自上而下組織協調，更大力度支持「兩重」建設。



*簡化投資審批流程，鼓勵民間投資發展*



優化地方政府專項債券管理機制，實施好投向領域負面清單管理、下放項目審核權限等措施。簡化投資審批流程，建立健全跨部門跨區域重大項目協調推進機制。加大服務業投資力度。支持和鼓勵民間投資發展，規範實施政府和社會資本合作新機制，引導更多民間資本參與重大基礎設施、社會民生等領域建設，讓民間資本有更大發展空間。