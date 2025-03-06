05/03/2025 10:01

【兩會焦點】李強：堅決防止違規異地執法，整治「內捲式」競爭

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今天早上開幕，國務院總理李強作政府工作報告。報告指出，今年要加力推進清理拖欠企業帳款工作，強化源頭治理和失信懲戒，落實解決拖欠企業帳款問題長效機制。深化政企常態化溝通交流，切實幫助企業解決實際困難和問題。支持個體工商戶發展。開展規範涉企執法專項行動，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，堅決防止違規異地執法和趨利性執法。政府要寓管理於服務之中，用服務的暖心增強企業的信心。



*綜合整治「內捲式」競爭*



縱深推進全國統一大市場建設。加快建立健全基礎制度規則，破除地方保護和市場分割，打通市場准入退出、要素配置等方面制約經濟循環的卡點堵點，綜合整治「內捲式」競爭。實施全國統一大市場建設指引，修訂出台新版市場准入負面清單，優化新業態新領域市場准入環境。制定重點領域公平競爭合規指引，改革完善招標投標體制機制。出台健全社會信用體系的政策，構建統一的信用修復制度。完善企業簡易退出制度，逐步推廣經營主體活動發生地統計。加快建設統一開放的交通運輸市場，實施降低全社會物流成本專項行動。