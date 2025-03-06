05/03/2025 10:07

【兩會焦點】李強：改革優化股票發行上市和併購重組制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今天早上開幕，國務院總理李強作政府工作報告。報告指出，今年要深化財稅金融體制改革，改革優化股票發行上市和併購重組制度，加快多層次債券市場發展。



開展中央部門零基預算改革試點，支持地方深化零基預算改革，在支出標準、績效評價等關鍵制度上積極創新。加快推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方，增加地方自主財力。規範稅收優惠政策。積極探索建立激勵機制，促進地方在高質量發展中培育財源。嚴控財政供養人員規模。完善科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融標準體系和基礎制度。深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。