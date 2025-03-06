05/03/2025 10:12

【兩會焦點】李強：大力鼓勵外商投資，推動互聯網等領域有序開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》十四屆全國人大三次會議開幕，國務院總理李強作政府工作報告。報告指出，要大力鼓勵外商投資。推進服務業擴大開放綜合試點示範，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。鼓勵外國投資者擴大再投資，支持參與產業鏈上下游配套協作。



切實保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇。加強外資企業服務保障，加快標誌性項目落地，持續打造「投資中國」品牌。推動自貿試驗區提質增效和擴大改革任務授權，加快推進海南自由貿易港核心政策落地，完善經開區開放發展政策，促進綜合保稅區轉型升級。持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓外資企業更好發展。



*支持有條件的地方發展新型離岸貿易*



穩定對外貿易發展。加大穩外貿政策力度，支持企業穩訂單拓市場。優化融資、結算、外匯等金融服務，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，強化企業境外參展辦展支持。促進跨境電商發展，完善跨境寄遞物流體系，加強海外倉建設。拓展境外經貿合作區功能，發展中間品貿易，開拓多元化市場。支持內外貿一體化發展，加快解決標準認證、市場渠道等方面問題。推動服務貿易創新發展，提升傳統優勢服務競爭力，鼓勵服務出口，擴大優質服務進口。培育綠色貿易、數字貿易等新增長點，支持有條件的地方發展新型離岸貿易。高質量辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會、消博會等重大展會。推進智慧海關建設與合作，提升通關便利化水平。