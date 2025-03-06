05/03/2025 10:12

【兩會焦點】李強：做好地方政府隱性債務置換，完善政府債務管理

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午9時在人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。



報告提出，穩妥化解地方政府債務風險。堅持在發展中化債、在化債中發展，完善和落實一攬子化債方案，優化考核和管控措施，動態調整債務高風險地區名單，支持打開新的投資空間。按照科學分類、精準置換的原則，做好地方政府隱性債務置換工作。完善政府債務管理制度，堅決遏制違規舉債衝動。加快剝離地方融資平台政府融資功能，推動市場化轉型和債務風險化解。



*強化央地監管協同，充實存款保險基金等資源*



積極防範金融領域風險。按照市場化、法治化原則，一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，綜合採取補充資本金、兼併重組、市場退出等方式分類化解風險。完善中小金融機構功能定位和治理機制，推動實現差異化、內涵式發展。健全金融監管體系，強化央地監管協同，保持對非法金融活動的高壓嚴打態勢。充實存款保險基金、金融穩定保障基金等化險資源。完善應對外部風險衝擊預案，有效維護金融安全穩定。