05/03/2025 10:12

【兩會焦點】工作報告：城鄉居民基礎養老金最低標準再提高20元

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午9時在人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。



*更大力度穩定和擴大就業*



報告指出，今年要加大保障和改善民生力度，提升社會治理效能。要以更大力度穩定和擴大就業，完善就業優先政策，加大各類資金資源統籌支持力度，促進充分就業、提高就業質量。實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃，用足用好穩崗返還、稅費減免、就業補貼等政策。



*居民醫保補助標準再提高30元*



強化基本醫療衛生服務。居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元人民幣和5元人民幣。穩步推動基本醫療保險省級統籌，健全基本醫療保險籌資和待遇調整機制，深化醫保支付方式改革，促進分級診療。全面建立藥品耗材追溯機制，嚴格醫保基金監管。



完善社會保障和服務政策。城鄉居民基礎養老金最低標準再提高20元人民幣，適當提高退休人員基本養老金。加快發展第三支柱養老保險，實施好個人養老金制度。積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制，大力發展銀髮經濟。