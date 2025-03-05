05/03/2025 11:13

【兩會解讀】華創證券：政策目標預留空間，不會馬上大幅降準

《經濟通通訊社5日專訊》國務院總理李強今日在全國人大會議上作政府工作報告指，今年中國經濟增速目標一如預期設定在5%左右，居民消費價格漲幅目標2%左右；今年赤字率擬按4%左右安排，將發行1.3萬億元人民幣超長期特別國債，安排新增地方政府專項債發行4.4萬億元人民幣。



對此，華創證券投資顧問部總經理屈慶分析指，主要經濟增速目標符合市場預期。今年赤字率擬按4%左右安排，「左右」說明有預留的空間，以應對外部環境的不確定性，即可能經濟差一點、赤字率就提高一點。超長期特別國債低於市場預期，可能也是政府將「相機抉擇」，如果不夠，政策可以重新再調整。



他表示，政策的目標還是預留的空間，以應對外部及國內經濟不確定性。政策空間全部釋放的必要性不強，未來政府有更多的空間去面臨年內的經濟可能出現的波動。當然，財政預留了空間，那麼貨幣政策也會預留空間，也就不會如市場年初預期的那樣，一上來就大幅降息降準。(lc)