05/03/2025 11:56

【兩會焦點】教育部長懷進鵬：DS和機器人是教育發展的重大機遇

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議首場「部長通道」集中採訪活動今天上午在人民大會堂舉行。



教育部部長懷進鵬表示，DeepSeek（簡稱:DS）和機器人在最近一段時間引起國內外廣泛關註，從一個方面也說明了中國科技創新和人才培養的效果，「但與此同時也向提出了面對重大科技變化和產業變革，我們的教育如何應對，所以它也是教育改革和發展的重大機遇。」



懷進鵬指出，將優化現有的學科，並適度增強新的學科，這對學科每年優化培養人才會有很大力度保障，同時會穩妥紮實推進雙一流高校本科擴容，大力提升職業教育。大概不到60%的高中學生是在縣級中學，今年要推出國家縣中振興行動計劃。他還介紹，今年中國將發布人工智能教育白皮書。