05/03/2025 12:31

【兩會焦點】工作報告起草組負責人沈丹陽：5%增長目標充滿信心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》國務院總理李強今天早上在全國人大會議開幕作政府工作報告，報告提出，今年主要預期目標包內生產總值增長5%左右。國務院新聞辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽解讀報告指出，今年5%左右的經濟增長預期目標是經過反復研究論證設定的，對今年這樣的一個增長目標充滿信心。



在設定目標之前，國務院是派了好多工作調研組到各地去調研，聽了很多方面，包括專家學者，包括相關部門，包括企業等等的意見和建議，這樣的一個目標，設定是綜合考慮了國內外形勢和各方面因素。沈丹陽稱，這個目標可能高於國外一些機構的預測，但是大家都應知道，中國經濟預測都是假定條件下的推縯，預測結果往往也會隨著環境條件宏觀政策進行改革，舉措能有所改變。



*GDP增長目標是可能實現的，但也要付出艱苦的努力*



沈丹陽指出，今年開年以來，以人工智能為代表的中國科技火爆出圈，文化旅遊消費繁榮活躍，特別是春節期間的文化旅遊的消費非常火爆，超出預期，近期中國資產價格也在穩步回升，企業信心持續增長。製造業採購經理指數PMI指數，房地產銷售量、集裝箱吞吐量等指標數據，也印證了當前中國經濟運行穩中有進的良好態勢。國內外多數研究機構認為，中國經濟發展還有很大的潛力，潛在的增長率仍處在5%左右甚至更高的比較高的水平上。特別是近些年新產業新動能快速成長，新能源、汽車、光伏、造船等一批產業達到全球領先水平。今年GDP增長目標是符合中國實際，是可能實現的，但也要付出艱苦的努力。