05/03/2025 16:35

【兩會解讀】廣開首席：今年政府工作有三個方面的看點

《經濟通通訊社5日專訊》全國人大會議《政府工作報告》一如預期將今年中國經濟增速目標設定在5%左右。廣開首席產業研究院資深研究員馬泓表示，實現5%的增長速度有助於穩就業和防風險。從中長期來看，中國要在「十四五」收官之年達成預期目標實現2035年遠景目標，跨越中等發達國家門檻，經濟必須保持4.5%以上的增速。如果今年能夠順利完成GDP在5%左右的增長目標，將為「十五五」時期的發展打下堅實基礎。



為了達成經濟增長發展目標，今年政府工作有三個方面的看點：一是增添了「穩住樓市股市」和「防範外部衝擊」兩部分內容。房地產和股票是居民財產性收入的重要來源，穩住樓市和股市將對居民部門財富保值增值提供重要政策指引，改善居民收入預期，有助於提振居民及家庭消費與投資，反過來帶動經濟增長。考慮到美國宣布對全球包括中國在內的部分商品加徵關稅，中國外貿及製造業出口企業面臨挑戰和壓力，減弱淨出口對GDP增長的貢獻率。為此，有必要出台相關政策，保持中國外貿出口競爭力，幫助企業渡過難關。



二是提出更加積極有為的宏觀政策，實施「更加積極的財政政策+適度寬鬆的貨幣政策」，採取更加擴張性的姿態支持實體經濟，為實現經濟增長目標提供有力的資金保障。



三是將「大力提振消費」放在全年工作任務的首要位置。自2021年起，過去四年最終消費支出年均對GDP增長貢獻率為60%，年均拉動GDP增長3.4個百分點，是拉動經濟增長最重要的因素，但在2024年最終消費支出增速慢於GDP增速，拉動能力減弱。政府工作報告提出了一系列增量政策，有助於改善就業形勢，多渠道增加居民總體收入，推動消費支出增速進一步回升，提供更強的內生性增長動能，助力GDP增長實現5%左右的目標。(lc)