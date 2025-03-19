05/03/2025 16:27

【ＡＩ】聯想在港舉辦創新科技大會，展示多個AI服務方案

《經濟通通訊社5日專訊》聯想集團(00992)今日舉行「聯想2025年香港創新科技大會」，展示其混合AI戰略及全棧AI解決方案，涵蓋硬件設備及基礎設施，幫助企業克服AI落地應用的挑戰，並重點介紹其混合式AI優勢集框架，展示其如何幫助企業更快、更高效地將數據與智能轉化為業務成果，從而提升投資回報率(ROI)，加速AI應用的普及與規模化發展。



聯想的AI解決方案已成功應用於零售、物流、製造、文化及教育等關鍵行業。聯想的混合AI戰略及全棧式AI解決方案，已成功協助企業實現可量化成果，從應用於金融詐騙檢測的預測性AI(predictive AI)，到助力供應鏈優化的解讀性AI(interpretive AI)，正幫助企業加快決策流程、提升營運效率及生產力，並有效降低成本。



是次大會亦為香港科技生態圈提供交流與合作的平台，呼應港府在財政預算案中對創新的承諾，進一步推動本地企業在AI領域的發展與應用。(bi)