05/03/2025 09:08

《本港經濟》2月PMI跌至49，營商環境去年9月以來首次轉差

《經濟通通訊社5日專訊》標普全球公布，香港採購經理指數(PMI)由今年1月的51微跌至2月的49.0，最新數值跌穿50持平線，顯示營商環境自去年9月以來首次轉差，跌幅雖然不大，但卻是八個月以來最顯著。



營商活動五個月以來首次縮減，走勢與新增訂單相符。受訪業者透露，經濟環境低迷，加上商品與服務的價格攀升，因此打擊2月需求，當中還包括來自內地和海外的出口業務，而後者更因市場憂慮美國關稅而受影響。總的來說，2月以製造業的新訂單和產量跌幅最大。



接單減少，緩解產能壓力，所以即使在過去三個月內，企業已兩度減低人力，卻仍能連續兩個月處理積壓業務。企業在2月裁減員工，部分原因在於憂慮經營前景。由於擔心競爭加劇、成本上漲，以及美國政策不明朗，因此整體悲觀情緒升溫至一年半最高。



隨著成本上漲，香港私營企業於是調高銷售價格，為三個月以來首次，但在新訂單下滑的情形下，企業不願貿然將成本升幅全數轉嫁客戶，因此加價幅度溫和。



標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，2月數據顯示營商環境於今年開年後轉差。隨著本土和出口需求下滑，經營活動在連升四個月後倒跌；新訂單指數和產出預期指數等前瞻性指標也在暗示，業務營運於未來數月更加縮減。



Pan續稱，整體商業信心滑落至一年半最低，需要更大力道的政策支持，才能提振進一步低迷的悲觀情緒。營商氣氛偏軟，不但令企業裁員、減購投入品，還在過去數月擠壓加價空間，以致盈利下降。(cl)