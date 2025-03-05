05/03/2025 14:40

【內房困局】標普下調龍湖集團評級至「BB」，展望「負面」

《經濟通通訊社5日專訊》國際信貸評級機構標準普爾表示，因房地產銷售疲軟，將龍湖集團(00960)評級從「BB+」下調至「BB」；展望為「負面」。同時，標普將龍湖優先無抵押票據的長期發行評級從「BB」下調至「BB-」。



標普指，由於合約銷售疲軟以及房地產開發業務的利潤率收縮，龍湖的槓桿率(對EBITDA的債務)將在未來12-24個月內保持在較高水平，但充足的手頭現金以及透過商業地產質押貸款獲得的資金，料將滿足龍湖未來12個月的償債要求。



龍湖的負面評級展望，反映了該公司合約銷售額進一步下降的風險加大，因此在行業低迷的情況下，未來12個月槓桿率可能惡化。(cl)