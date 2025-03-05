05/03/2025 19:01

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，港鐵京東公布業績

《經濟通通訊社5日專訊》歐洲央行公布議息結果，及港鐵京東公布業績，料為周四（6日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周四晚9:15pm，歐洲央行管理委員會公布貨幣政策決定；9:45pm，召開新聞發布會，歐洲央行總裁拉加德向記者發表講話。9:45pm，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在全美經濟教育工作者協會2025年春季專業發展會議上發表題為「經濟教育」的演講。



*歐元區公布零售銷售，美國公布貿易收支等數據*



數據方面，周四（6日）8:30am（本港時間．下同），澳洲公布1月建築許可，月率料維持不變；1月出口；1月進口；1月貿易收支料由50.8億澳元升至59億澳元。6:00pm，歐元區公布1月零售銷售，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%，年率升幅料由1.9%擴大至2%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由2.9%降至2.65%。9:30pm，美國公布1月貿易收支，料由負984億美元惡化至負1288億美元；連續申請失業救濟金人數，料由186.2萬升至187.7萬；首次申請失業救濟金人數。11:00pm，美國公布1月批發庫存，月率料由下滑0.5%改善至升0.7%；1月批發貿易月率升幅料由1%收窄至0.6%。



在本港，明日公布業績的公司有:港鐵公司(00066)、京東健康(06618)、京東集團-SW(09618)等。