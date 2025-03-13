05/03/2025 16:44

【企業盈喜】滙彩控股(1180)料去年溢利增至約3.82億元

《經濟通通訊社5日專訊》滙彩控股(01180)公布，截至2024年12月31日止年度，集團預期於報告期錄得溢利約3.82億元，相對截至2023年12月31日止年度則為6090萬元。



報告期內溢利增長，主要歸功於金碧滙彩娛樂場（集團於澳門管理之娛樂場）內設置之直播混合遊戲機受歡迎程度日增，加上娛樂場顧客人數不斷上升，帶動金碧滙彩娛樂場產生的博彩收入增加，從而使到集團來自澳門娛樂場管理服務之收入增加約27.2%；及澳門於報告期內對直播混合遊戲機及相關產品之需求以及受歡迎程度較前期上升，帶動集團來自銷售及╱或租賃電子博彩設備及系統（尤其供應予澳門主要娛樂場營運商之直播混合遊戲機及相關產品）之收入增加約543.1%。(bn)