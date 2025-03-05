05/03/2025 11:29
《港元利率》隔夜拆息低見3.02厘，一個月拆息五連跌
《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息今日偏軟，其中，隔夜息跌10基點至3.02131厘，見逾一周新低，而與樓按相關的一個月拆息則連跌五天，報3.85518厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.98387厘，六個月拆息維持不變，仍報4厘，一年期則升至4.10994厘。
港元匯價今早在7.7714-7.7742之間上落，最新報7.7738，較前收市價跌0.03%。
金管局昨天通過貼現窗操作投放19.68億元流動性。隨著相關資金回籠，香港銀行體系結餘今日回落至約446.58億元。
市場憧憬兩會召開會帶來好消息，港股今早高開258點後，暫時最多漲572點，高見23513，現時升幅收窄至348點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.98387厘，六個月拆息維持不變，仍報4厘，一年期則升至4.10994厘。
港元匯價今早在7.7714-7.7742之間上落，最新報7.7738，較前收市價跌0.03%。
金管局昨天通過貼現窗操作投放19.68億元流動性。隨著相關資金回籠，香港銀行體系結餘今日回落至約446.58億元。
市場憧憬兩會召開會帶來好消息，港股今早高開258點後，暫時最多漲572點，高見23513，現時升幅收窄至348點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.02131
|-10.464
|一周
|3.36441
|-6.202
|兩周
|3.5
|+1.452
|一個月
|3.85518
|-1.637
|兩個月
|3.9706
|-0.5
|三個月
|3.98387
|-0.214
|六個月
|4
|-
|一年
|4.10994
|+0.851
資料來源：香港銀行公會