05/03/2025 11:29

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.02131 -10.464 一周 3.36441 -6.202 兩周 3.5 +1.452 一個月 3.85518 -1.637 兩個月 3.9706 -0.5 三個月 3.98387 -0.214 六個月 4 - 一年 4.10994 +0.851

《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息今日偏軟，其中，隔夜息跌10基點至3.02131厘，見逾一周新低，而與樓按相關的一個月拆息則連跌五天，報3.85518厘。反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.98387厘，六個月拆息維持不變，仍報4厘，一年期則升至4.10994厘。港元匯價今早在7.7714-7.7742之間上落，最新報7.7738，較前收市價跌0.03%。金管局昨天通過貼現窗操作投放19.68億元流動性。隨著相關資金回籠，香港銀行體系結餘今日回落至約446.58億元。市場憧憬兩會召開會帶來好消息，港股今早高開258點後，暫時最多漲572點，高見23513，現時升幅收窄至348點。(cl)資料來源：香港銀行公會