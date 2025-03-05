05/03/2025 17:18

【兩會解讀】機構：兩會經濟目標顯出更大信心，預視更強政策支持

《環富通基金頻道5日專訊》今年中國的經濟增長目標為約5%，ING大中華區首席經濟學家宋林表示，這符合該行的預期。經濟增長和財政目標暗示今年政策支持將更強。



*經濟增長和財政目標暗示今年更強的財政政策支持*



今天，全國人大會議在北京開幕，政府工作報告將今年中國經濟增速目標設定在5%左右，並公布了其他重要目標，包括通脹和財政目標。宋林表示，2025年的GDP目標與去年的相似，政策制定者往往非常重視實現這一目標；中國一貫有著達到年度增長目標的良好記錄。並指據其發現，財政和貨幣支持的力度，會根據需要達成年度增長目標的程度而有所不同。



儘管外部環境更具挑戰性，該行認為當局重申「約5%」的增長目標，是對信心的展示，也是對國內需求提供更強政策支持的預兆。總理李強在演講中承認，國際環境變化的不利影響以及疲弱的市場情緒正在拖累國內需求。鑒於這兩個主要阻力，更積極的政策將對提高增長速度至關重要。



財政目標支持了這一說法。地方政府專項債券發行目標從3.9萬億元（人民幣．下同）增至4.4萬億元，增幅達12.8%，而超長期債券發行目標則從1萬億增至1.3萬億，增幅達30%。財政赤字目標也從GDP的3%提高到4%。這些目標表明，今年我們將看到更強的財政政策推動，同時仍需考慮長期債務可持續性。



儘管降低了通脹目標，貨幣政策寬鬆仍將繼續 今年的兩會將貨幣政策方向從「謹慎」改為「適度寬鬆」。這一變化在去年12月的中央經濟工作會議上已經有所預示，這是自2011年以來的首次重大轉變。政府工作報告提到，市場將看到適時降低利率和準備金率。ING預計第一次降息可能會在未來一兩個月內到來，特別是鑒於美國關稅即將於4月初開始生效的風險。該行目前預測7天逆回購利率下調30個基點和準備金率下調100個基點；並認為，如果增長低於預期，可能會有更多的寬鬆措施。



政府工作報告重申，將努力「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。這意味著頂層政策指導沒有改變；人民幣穩定性仍然是重點，預計中國人民銀行將繼續其穩定努力。我們對今年美元/人民幣匯率的主要預測是，中國不會有意貶值以幫助抵消關稅。這可能無效，因為特朗普可能會進一步提高關稅－－事實上，儘管中國努力保持貨幣穩定，特朗普總統已經警告過貨幣貶值，故意貶值也會使過去幾年來的匯率穩定化努力失效。該行目前看不到改變7.00-7.40波動區間預測的理由，並認為今年人民幣仍將是一種低波動性的貨幣。



對於中國將今年的通脹目標從3%下調至2%，該行認為這並不令人驚訝，因為這些年來通縮壓力顯著。過去幾年實際通脹率遠低於3%，認為對政策的影響相當有限。該行不預期當局會著力提高通脹率。設定2%的目標使中國與大多數全球央行保持一致，這似乎是下一個自然的步驟。即使預期今年貨幣政策寬鬆仍將繼續，該行認為除非有重大意外衝擊，否則通脹率不會超過2%的目標。



*政府工作優次變化，顯示提振內需成今年重點*



今年的政府計劃順序顯示，國內需求已成為首要任務。首個提到的目標是「積極促進消費和提高投資效率」。去年類似的目標「促進國內需求」僅排在第三位。當局承諾今年將動用3000億元的超長期專項政府債券收益以擴大以舊換新政策。宋林表示，正如該行先前報告中所述，以舊換新政策的範圍將擴大至電子設備、家居翻新和裝飾品類產品。今年這些類別的需求應該會有所改善。報告還強調「新消費」作為一個主題，帶有「數字化、綠色和智能」產品成為今年潛在的政策受益者。儘管仍然重點提高工資增長以及加強社會安全網，但在這方面提供的細節較少。



有趣的是，當局還提到優化假期制度。目前，中國的假期結構包括幾個長時間的假期，而許多工人的個人休假日有限。這導致假期期間的擁堵和價格飆升，令消費不均衡。雖然沒有提及具體細節，ING認為，重建假期結構將有利於整體旅遊和休閒行業以及改善工作與生活平衡。



在投資方面，投資預算設定為7350億元，高於去年的7000億元。地方政府財務緊張去年限制了新的投資。但去年11月公布的10萬億元財政計劃應該有助於一些地方政府今年找到更多的運作空間。該行預計，資源將繼續用於穩定房地產市場和投資於包括技術和綠色投資在內的長期戰略優先事項。



今年的目標包括「積極穩定」外貿和投資，無論外部環境如何變化。有跡象表明，今年對出口商的政策支持將擴大，包括擴展跨境電子商務和物流，以及加快海外倉庫建設。這在更高的關稅環境中特別重要。假如美國決定不取消免徵低價貨品的條款，這些措施可能有助於中國企業繼續透過電商向消費者直接銷售低價值的800美元以下產品，而減低受關稅的影響。(hl)