05/03/2025 11:20

《基金觀點》施羅德：美國市場非唯一焦點，應以多元收入分散投資

《環富通基金頻道5日專訊》施羅德投資多元化資產增長及收益主管Remi Olu-Pitan指，標準普爾500指數在過去兩年的上升趨勢令人印象深刻，是自1928年以來最強勁的表現之一。強勁的企業盈利增長推動了這一勢頭，但投資者亦質疑這升勢能否延續。對於尋求收入和資本增長的主動型投資者而言，美國顯然並非當前投資市場格局中唯一的焦點。



*美政策具重大不確定性，AI等行業優勢令人懷疑*



美國股市若要繼續保持強勁表現，當地企業盈利增長率或需要超過預期的10%，對大型科技公司的預期甚至更高，大約是整體市場的兩倍。然而，圍繞政府政策的重大不確定性及其對通脹和利率的潛在影響，增加了當前環境的複雜性。



隨著標普500指數顯得愈來愈昂貴，投資市場形勢正在改變。包括DeepSeek（深度求索）在內不同的創新者或會推出更高效的技術模型，這引發對美國在人工智能(AI)等行業領域能否繼續延續持久優勢的質疑。這顯示現在或許是時候擴大焦點和投資範圍，不僅僅關注美國大型股，而是更好地從環球主題中捕捉增長機會。



*歐洲市場估值吸引，美國金融能源等企業具潛力*



歐洲往往被忽視，但其具吸引力的市場估值有望提供可觀的投資機會。目前的市場情緒很大程度上是負面的，但這種悲觀情緒可能會為日後投資市場能跑贏大市的驚人表現鋪路。儘管政治局勢存在不確定性，但投資市場已將大部分消息消化。歐洲經濟復甦的潛力巨大，尤其是如果德國放寬其財政政策。當地即將到來的選舉可能會引發財政政策上的變化，並伴隨著歐洲央行的持續減息。最終，無論歐洲市場表現是超出預期還是與美國市場走勢同步，其風險回報特徵都顯得相當吸引。通過欣然迎來這些新機遇，更能夠應對投資市場可能帶來的各種挑戰。



以上觀察帶來了一個關鍵點：從過度集中於美國大型股轉向分散投資的價值。金融市場的各個行業領域均能提供豐富的投資機會。看到美國市場其他領域令人振奮的潛力，例如金融、能源和小型股，尤其是隨著特朗普政府對放寬企業監管和減稅的重視，這為不同領域的企業提供了寶貴的支持。美國政府政策的不確定性以及對通脹和利率的連鎖反應都很高，以上因素都表示在2025年專注建構穩定的收入來源將比以往任何時候都更重要。



*應配置另類收入來源，關注證券化信貸及保險相連證券*



為了進一步增強投資組合的多元化以及分散投資，投資者應考慮將資金配置於傳統信貸和股票以外的另類收入來源。證券化信貸及保險相連證券(Insurance-linked securities，ILS)為值得關注的兩個資產類別。



在利率上升的環境下，證券化信貸歷來表現優於其他固定收益資產。它與多種經濟驅動因素相關，如消費者行為及房地產市場，並且通常與傳統企業信貸的相關性較低，使其成為一個強而有力的多元化投資工具。保險相連證券能夠提供具有吸引力的風險調整後回報，且與股票和債券等傳統資產類別的相關性較低。這些證券旨在轉移與大型自然災害相關的保險風險，並開啟獨特的投資機會。



總括而言，儘管有充分理由支持美國股市的優異表現，但投資者仍需採取更平衡和多元化的投資策略，以靈活應對「利率在更長時間維持在更高水平」(higher-for-longer)和通脹的環境。整合歐洲股票、探索美國非大型股的機會，以及分散收入來源，都是建立多元化且具韌性投資組合的關鍵步驟。透過擴大投資範疇，投資者可以更好地捕捉潛在的超額回報並在不斷變化的市場環境中建立穩定的收入來源。(wa)