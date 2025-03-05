05/03/2025 17:10

《神州經脈》經濟增長目標續持平5%，赤字率升至4%，股匯齊升

《神州經脈》十四屆全國人大三次會議今日（5日）開幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，今年中國經濟增長目標定在5%左右，赤字率擬按4%左右安排、規模為5.66萬億（人民幣．下同），另擬發行1.3萬億元超長期特別國債等。



市場分析指，中國定下經濟增長5%的目標、提高赤字率、為國有銀行補充資本等均大致符合預期，亦凸顯出政府提振市場信心的意圖及穩增長的決心。滬深股市輕微高開後一度走低，午後倒升，滬綜指收升0.53%，兩連升，報3341.96點，深成指揚0.28%，創業板指升0.01%。兩市全日成交額錄1.49萬億元，較上個交易日回升583億元或4%。



政府工作報告設定的今年各項經濟目標基本符合預期，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2580，較上個交易日4時30分收盤價大升208點子，兩連升，創2月26日以來一周新高，全日在7.2526至7.2735之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1714，較上個交易日升25點子，兩連升，創2月21日以來近兩周新高，與市場預測偏離仍有逾850點，上個交易日報7.1739。



*今日新聞精選*



1. 國務院總理李強在政府工作報告中提出，今年發展主要預期目標包括國內生產總值增長5%左右，為連續第三年定於此水平；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；糧食產量1.4萬億斤左右。今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點，赤字規模5.66萬億元、比上年增加1.6萬億元。政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽解讀報告稱，今年5%左右的經濟增長預期目標是經過反覆研究論證設定，對今年增長目標充滿信心。



2. 政府工作報告提出，今年一般公共預算支出規模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元、比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元、比上年增加2.9萬億元。



3. 政府工作報告提出，今年要實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，適時降準降息；進一步疏通貨幣政策傳導渠道，完善利率形成和傳導機制，落實無還本續貸政策，強化融資增信和風險分擔等支持措施；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。此外，今年要深化財稅金融體制改革，改革優化股票發行上市和併購重組制度，加快多層次債券市場發展；加快推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方，增加地方自主財力。



4. 政府工作報告首次提出要「穩住樓市股市」，指今年要優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展。持續用力推動房地產市場止跌回穩。因城施策調減限制性措施；盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用範圍。發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。



5. 政府工作報告把「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」擺在今年任務首位，稱要實施提振消費專項行動。沈丹陽表示，目前有關部門正在制定提振消費專項行動方案和配套政策，會盡快出台實施。另外，報告提出要多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制；安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新；落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。另外，今年要積極擴大有效投資，中央預算內投資擬安排7350億元。



6. 政府工作報告繼續聚焦發展新質生產力，提出要因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系；推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展；建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業。持續推進「人工智能+」行動，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。



7. 長和公布與貝萊德-TiL財團就初步基本條款達成原則性協議，該財團將收購和記港口80%股權，旗下資產包括最近捲入爭議的巴拿馬港口公司股權，代價142.12億美元。長和強調交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。中國外交部發言人林劍回應稱，「我們對有關的商業交易不予評論」，但作為原則，中方支持包括香港特區企業在內的本國企業赴海外投資興業。各國都應為相關的企業提供公平、公正的環境，中方反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段。



8. 外電引述知情人士透露，百度開始推介5年期和10年期離岸人民幣計價債券，初步價格指引為5年期品種票面利率3%，10年期品種票面利率3.4%。早前外電曾報道，百度計劃通過此次發行籌資最多100億元。據彭博匯編數據顯示，若成功發行，這將是百度2021年以來首次發債，也是這家中國互聯網搜索引擎巨頭首次發行人民幣計價債券。(sl)