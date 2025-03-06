05/03/2025 08:43

【兩會焦點】雷軍接受「代表通道」採訪，將把AI技術應用各終端

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議首場「代表通道」集中採訪活動今天早上在人民大會堂舉行。



小米集團(01810)創始人、董事長兼首席執行官雷軍介紹，今年正好是小米創業15周年，過去15年讓他深刻體會到，無論是傳統產業轉型升級還是培育壯大新興產業，都離不開科技創新。「5年前我們就下決心加大力度，進一步投資核心技術。當年我們規劃了5年投資1000億元人民幣，5年過去了，我們大約投資了1050億元人民幣。」



雷軍指出，巨額的研發投資給小米帶來了巨大的變化。在手機業務方面，小米已經連續18個季度排在全球手機市場前三，期間銷售了1.7億部手機，佔全球市場份額的14%。小米的智能家居互聯網平台連續的設備數也超過了9億台。造車方面，小米在去年短短9個月時間里，銷售交付了超過13.5萬輛車。



*感受到黨中央對民營企業的關心和支持，信心倍增*



「2月17號我參加了總書記主持召開的民營企業座談會，在會上聆聽了總書記的重要講話，深刻地感受到了黨中央對民營企業的關心和支持，信心倍增。」雷軍表示，將繼續堅持走科技創新的道路，走高端化發展道路，加大培育新質生產力，把最新的人工智能技術應用到各個終端上，讓廣大的消費者能夠享受科技帶來的生活，為中國式現代化的發展貢獻自己的力量。