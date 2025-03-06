05/03/2025 12:26

【兩會焦點】交通運輸部長：去年全國全社會物流成本降約四千億

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議首場「部長通道」集中採訪活動今天上午在人民大會堂舉行。



交通運輸部部長劉偉介紹，2024年全國全社會物流成本總共降低了大約4000億元人民幣，其中交通成本降低了2800億元人民幣，佔到了三分之二左右。



此外，在全國規劃布局了20個國際性綜合交通樞紐城市，和80個全國性綜合交通樞紐城市，大力實施國家貨運樞紐強鏈補鏈工程，支持37個城市，實施500多個項目。大力推動鐵水聯運，公鐵聯運和空鐵聯運，多年鐵水聯運貨物量保持年增速在15%以上。



劉偉表示，今年努力在推進統一開放的交通運輸市場上，在推進交通物流提降本提質增效上邁出更大步伐，取得更大成效。