05/03/2025 12:49

【兩會焦點】陳昌盛：CPI目標2%是政策導向更鮮明更積極訊號

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》國務院新聞辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草組成員陳昌盛表示，價格是經濟運行的「體溫」。近兩年，中國物價水平總體偏低，這對消費者來說是好事，但從國民經濟大循環來看並不好。今年將居民消費價格(CPI)目標調整到2%主要是一個更為積極、政策導向更鮮明的訊號。



今年提振物價將有四個措施：一是加大逆周期宏觀政策；二是著力提振消費，釋放需求側潛力；三是進一步加強和規範「內捲式」競爭，要從強化標準、監管，引導行業自律，規範政府招商引資行為來規範行業發展；四是更大力度穩住樓市、股市。



陳昌盛指出，樓市股市是整個經濟運行的重要的風向標，而且是整個老百姓，特別是房地產，資產最大的一部分。如果樓市股市的資產價格穩住了，其實就可以釋放財富效應。