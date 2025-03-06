05/03/2025 13:04

【兩會焦點】沈丹陽：「提振消費專項行動」配套方案政策盡快出台

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》國務院新聞辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，工作報告已明確專門實施一個專項行動--「提振消費專項行動」，目前有關部門正在制定行動方案和配套政策，會盡快出台實施。



沈丹陽表示，第一，要解決消費能力不足的問題；第二，要解決優質供給不足的問題；第三，要解決消費環境進一步改善的問題。因此，今年在消費品以舊換新加力擴維基礎上，在提振消費或者促進消費過程中要突出「三個發力」和實施「一項行動」。沈丹陽解釋稱，所謂「三個發力」就是主要從促進增收減負，提升消費能力，解決消費能力不獨的問題，要增加優質供給，創造有效需求，要改善消費環境，提升消費意願，這三個方面來共同發力。