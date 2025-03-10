05/03/2025 14:15

【兩會解讀】中國今年CPI目標設在2%，創20年來新低

《經濟通通訊社5日專訊》國務院總理李強今日在全國人大會議上作《政府工作報告》，今年居民消費價格(CPI)漲幅目標在2%左右，創下2005年以來新低，分析指出，此舉顯示內地通貨緊縮的陰霾仍難以散去。



據外媒報道，翻查過往的中國政府工作報告，在2005年時將當年度的CPI目標設為4%以來，過去20年間CPI的目標未低於3%，因此3%也被默認是「樓地板」。今年CPI目標設在2%，等同宣示打破「3%樓地板」，創下20年來最低。



對於今年CPI目標變化，財信金控首席經濟學家伍超明分析指，從過往經驗看，中國設定CPI上漲3%左右的目標，是為了防止物價過快上漲。但最近幾年物價持續低位、需求不足，政策邏輯需要從「防通貨膨脹」轉變為「促回升」，下調目標符合實際情況。年度CPI目標意義在於引導和管理預期。在需求不足的情況下，與其設定一個「夠不上」的目標，不如下調目標，接近實際，反而更能凝聚共識，匯聚起實現目標的動能。



《華爾街日報》日前的報道指出，儘管有跡象表明中國經濟增長趨勢有所增強，但到目前為止，這些政策似乎沒有點起通貨膨脹的火苗，其中一個原因是，這些政策主要側重於防範眼前的金融風險，而不是拉動消費支出持續成長；另一個原因是，中國政府一直在向中國製造業提供貸款和補貼，這些舉措促進經濟增長但也加劇了產能過剩問題，增加了價格下跌的壓力。(lc)