05/03/2025 15:38

【ＡＩ】騰訊元寶回應霸王條款：用戶內容不會用於模型優化

《經濟通通訊社5日專訊》近日，有網友發現，騰訊(00700)旗下的大模型元寶在舊版本用戶協議中含有「霸王條款」，即元寶可獲取用戶上傳的內容，以及對於通過元寶大模型生成的內容有「不可撤銷的、可轉讓的、永久的、免費的許可使用權。」



對此，騰訊元寶於微博回應稱，元寶最新版本已增加數據管理功能，新增了體驗優化開關，且默認是關閉的，更新到最新版本後，在設置-數據管理中即可看到這個開關。元寶表示，默認狀態下，用戶輸入輸出的內容不會用於模型優化。



騰訊元寶又表示，針對大家關注的知識產權歸屬問題，用戶使用元寶時輸入和輸出的內容，權利歸用戶或相應權利人所有，使用元寶並不會改變歸屬。(lc)