05/03/2025 09:12

【兩會焦點】工作報告：赤字率提高至4%，赤字規模5.66萬億

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午9時在人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。報告提出，今年將實施更加積極的財政政策。統籌安排收入、債券等各類財政資金，確保財政政策持續用力、更加給力。今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點，赤字規模5.66萬億元（人民幣．下同）、比上年增加1.6萬億元。



*擬發行超長期特別國債1.3萬億、特別國債5000億*



一般公共預算支出規模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元、比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。



今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元、比上年增加2.9萬億元，財政支出強度明顯加大。要加快各項資金下達撥付，盡快形成實際支出。持續優化支出結構，更加注重惠民生、促消費、增後勁，切實提高資金使用效益。中央財政加大對地方一般性轉移支付力度，向困難地區和欠發達地區傾斜。嚴格落實分級保障責任，築牢兜實基層「三保」底線。堅持政府過緊日子，推進財政科學管理，嚴肅財經紀律，嚴禁鋪張浪費，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。