05/03/2025 09:13

【兩會焦點】工作報告：更大力度促進樓市股市健康發展

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午9時在人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。報告提出，優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展，加大對科技創新、綠色發展、提振消費以及民營、小微企業等的支持。



持續用力推動房地產市場止跌回穩。因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。



*在收購存量房主體、價格、用途等方面給予城市政府更大自主權*



盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用範圍。發揮房地產融資協調機制作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。



有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。

