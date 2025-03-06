05/03/2025 09:16

【兩會焦點】工作報告：今年國內生產總值增長5%左右

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議今日上午9時在人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。



今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低3%左右，生態環境質量持續改善。



李強表示，提出上述預期目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要與可能。經濟增長預期目標為5%左右，既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向。



*實現這些目標不容易，必須付出艱苦努力*



城鎮調查失業率5.5%左右，體現了在就業總量和結構性矛盾更加突出背景下，加大穩就業力度的要求。居民消費價格漲幅2%左右，目的在於通過各項政策和改革共同作用，改善供求關係，使價格總水平處在合理區間。實現這些目標很不容易，必須付出艱苦努力。