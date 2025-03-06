05/03/2025 08:38

【兩會焦點】全國人大會議主席團176人組成，李鴻忠任秘書長

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大三次會議預備會議經表決，選舉產生了十四屆全國人大三次會議主席團和秘書長。大會主席團由176人組成，李鴻忠為大會秘書長。



根據表決通過的會議議程，十四屆全國人大三次會議將審議政府工作報告，審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案，審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告，審議最高人民法院工作報告，審議最高人民檢察院工作報告。(ct)