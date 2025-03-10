05/03/2025 11:50

【兩會解讀】專家：5千億特別國債補充國有大行資本，緩盈利壓力

《經濟通通訊社5日專訊》政府工作報告提出，擬發行特別國債5000億元人民幣，支持國有大型商業銀行補充資本。上海金融與發展實驗室首席專家曾剛對《上證報》表示，這一工作安排不僅是對當前經濟形勢的精準應對，也是為經濟長期高質量發展奠定基礎的重要舉措。發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本，還能有效緩解銀行盈利壓力，穩定資本補充機制。



數據顯示，國有大行的資產和信貸增速已超過行業平均水平，佔商業銀行新增信貸的比重接近60%。



曾剛表示，發行特別國債注資有助於增強國有大行的資本實力，通過注資補充核心一級資本，國有大行將更有能力加大對基建、高技術製造業、綠色金融等重點領域的支持力度，助力穩增長政策落地。



曾剛還認為，發行特別國債注資能傳遞出政府對銀行業的信心，提升市場對國有大行的估值預期，進一步穩定金融市場。(ct)