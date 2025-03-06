05/03/2025 12:04

【兩會焦點】金監總局局長：地產融資協調機制審批貸款已超6萬億

《經濟通通訊社記者丘敏華5日北京專電》十四屆全國人大三次會議首場「部長通道」集中採訪活動今天上午在人民大會堂舉行。



國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，房地產融資協調機制目前審批貸款超過6萬億元人民幣，涉及已經交付和正在建設的住房超過1500萬套。



李雲澤指出，今年重點抓兩方面的工作：一是支持穩樓市，持續推動融資協調機制擴圍增效，拉長白名單，讓更多符合條件的項目拿到貸款，堅決做好保交房工作。二是配合促轉型，抓緊研究制定配套融資制度，支持房地產發展新模式的構建，促進房地產市場持續健康發展。



李雲澤表示，去年是金融監管總局全面履職的第一個完整年度，金融行業穩健運行，金融風險穩步收斂，金融改革穩妥推進，資金供給量增價減，金融服務提質增效。去年銀行業保險業新增資金投放超過30萬億元人民幣，新發放貸款平均利率下降0.6個百分點，經濟金融循環更加暢通有序。



李雲澤又指，險資金長期投資改革試點的前期試點規模已經超過千億元，今年會進一步加大力度。昨天，金融監管總局已經批復再新增600億元人民幣，這不僅為資本市場帶來了實實在在的中長期增量資金，而且進一步壯大了機構投資者群體。