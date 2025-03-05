05/03/2025 09:38

【聚焦人幣】保持匯率合理均衡基本穩定，人幣即期開市升188點

《經濟通通訊社5日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1714，較上個交易日升25點子，上個交易日報7.1739。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開188點子，報7.2600，上個交易日即期匯率收盤報7.2788。



近期美元連續調整緩解人民幣的外部壓力，不過國內外匯市場供需仍失衡，監管層延續對單邊預期的過濾，尋求後市中間價恢復彈性的機會。十四屆全國人大三次會議今日正式拉開帷幕，政府工作報告也提到要「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。



中美貿易戰開打，美國總統特朗普被問及對華關稅將加至何種程度時回應，這取決於中國政府對人民幣的做法。渣打銀行全球研究部中國宏觀策略主管劉潔稱，穩定的人民幣匯率或是中美高層為數不多的共識，預計人民幣仍不會跌破7.35關口，另外人民幣的實際有效匯率仍非常便宜，繼續貶值的好處非常有限。(ry)