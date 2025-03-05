05/03/2025 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收升208點子報7.2580，刷一周新高

《經濟通通訊社5日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2580，較上個交易日4時30分收盤價大升208點子，兩連升，創2月26日以來一周新高，全日在7.2526至7.2735之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌70點子，報7.2605。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1714，較上個交易日升25點子，兩連升，創2月21日以來近兩周新高，與市場預測偏離仍有逾850點，上個交易日報7.1739。



全國人大會議今日上午開幕，政府工作報告將今年中國經濟增長目標定於5%左右，赤字率擬按4%左右安排、規模5.66萬億元人民幣，另擬發行1.3萬億元超長期特別國債等。市場人士指出，中國政府工作報告設定的今年各項經濟目標基本符合預期，未對人民幣匯率帶來直接擾動，後續更關注特朗普的關稅政策以及美國經濟表現對美元的影響。美元兌人民幣長端掉期套利需求和大行維穩操作形成良好對沖，長端掉期大概率延續當前的區間整理走勢。



交易員表示，美國加徵關稅後美元出現較大調整，對沖部分人民幣的外部壓力；不過關稅對經濟的衝擊仍在，一旦外部壓力回升，人民幣仍可能向7.3元關口靠近。(sl)