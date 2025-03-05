05/03/2025 16:02

【兩會解讀】中信証券明明：降準降息操作節奏可能前置

《經濟通通訊社5日專訊》今年政府工作報告提出，實施適度寬鬆的貨幣政策。發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。



中信証券首席經濟學家明明接受《上證報》採訪時表示，貨幣政策延續了「適度寬鬆」的基調，降準降息操作節奏可能前置。這主要是考慮到政府工作報告要求「出台實施政策要能早則早、寧早勿晚，與各種不確定性搶時間，看準了就一次性給足，提高政策實效」。



明明表示，政府工作報告特別提及「落實無還本續貸政策」，同時提出「更大力度促進樓市股市健康發展」，預計後續結構性貨幣政策工具將更多向「科技創新、綠色發展、提振消費以及民營、小微企業等」領域傾斜，證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款兩項支持資本市場的貨幣政策工具也可能適時擴容。(ry)