05/03/2025 13:46

【兩會焦點】今年預算案安排國防支出1.78萬億，增長7.2%

《經濟通通訊社5日專訊》十四屆全國人大三次會議今日上午開幕。大會審查國務院關於2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告及2025年中央和地方預算草案。根據草案，2025年中國全國一般公共預算安排國防支出為17846.65億元(人民幣．下同)，較上年執行數增長7.2%，增幅與前兩年(2023年、2024年)相同，均為近年最高。



草案顯示，2024年中國國防支出為16652.08億元，完成預算的100%；公共安全支出2262.56億元，完成預算的99.4%%。2025年，預算安排公共安全支出2428.28億元，增長7.3%。



草案稱，支持國防、外交和政法工作，深入貫徹習近平強軍思想，強化財力和政策保障，推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，促進新時代強軍事業不斷向前發展。支持做好退役軍人安置、就業等工作，繼續提高優撫對象撫恤和生活補助標準。



昨日十四屆全國人大三次會議發言人婁勤儉在回應有關國防預算的提問時指出，中國國防費從2016年起連續9年保持個位數增長，國防費佔國內生產總值的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。婁勤儉並指，和平需要實力來守護，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權、安全、發展利益，更好履行大國國際責任義務、維護世界和平穩定。(sl)